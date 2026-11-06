Ladies, Cegah Serangan Kanker Payudara dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini
jpnn.com, JAKARTA - KANKER payudara merupakan salah satu penyakit yang ditakuti wanita.
Kita semua pernah mendengar bagaimana pola makan sehat bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh kita, dan sangat membantu dalam mencegah berbagai macam penyakit, bahkan kanker payudara.
Kanker yang terutama menyerang wanita ini bisa dicegah jika Anda mengonsumsi makanan yang seimbang dan berolahraga.
Sebuah studi yang diterbitkan dalam Buku Pendidikan American Society of Clinical Oncology 2015 menunjukkan bahwa kebiasaan makan dan olahraga bisa mencegah 25-30 persen kasus kanker payudara.
Hal ini sebagian besar karena obesitas dan gaya hidup yang kurang aktif dikaitkan dengan beberapa penyakit gaya hidup.
Sekarang kita berbicara tentang pola makan sehat, ada beberapa makanan yang diyakini baik untuk kesehatan payudara.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Kunyit
Selain menambah warna dan rasa pada makanan, rempah ini juga sangat bermanfaat bagi kesehatan.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mencegah serangan kanker payudara dan salah satunya adalah ikan.
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