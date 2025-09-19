menu
Ladies, Cegah Serangan Kanker Payudara dengan Mengonsumsi 6 Makanan Ini

Ladies, Cegah Serangan Kanker Payudara dengan Mengonsumsi 6 Makanan Ini


Kacang Kenari (Walnut). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu penyakit mematikan yang ditakuti wanita adalah kanker payudara.

Oleh karena itu, tentu saja Anda harus melakukan beberapa cara agar terhindar dari serangan kanker payudara.

Sederhananya, mengurangi risiko kanker payudara bukan hanya tentang menghindari hal-hal buruk, tetapi juga memasukkan hal-hal baik.

Diet Mediterania yang fleksibel adalah salah satu cara makan tersehat sekaligus mengurangi risiko kanker.

Pola makan nabati menekankan makanan bergizi yang menyediakan vitamin esensial, mineral, dan senyawa alami lainnya yang meningkatkan kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman News.llu.edu.

1. Minyak zaitun

Makanan pertama yang bisa mencegah serangan kanker payudara adalah minyak zaitun.

Minyak zaitun mengandung senyawa polifenol yang memberikan efek antikanker melalui penghancuran atau penghilangan sel kanker dengan memodifikasi jalur sinyal, menghambat peristiwa siklus sel, dan mekanisme lainnya.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu mencegah Anda terserang kanker payudara dan salah satunya tentu saja berbagai jenis sayur.

