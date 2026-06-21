Ladies, Ingin Bokong Terlihat Mulus, 3 Bahan Alami Ini Solusinya

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI bokong montok dan mulus tentu merupakan impian banyak wanita.

Namun, tak jarang jerawat muncul di bokong. Hal ini tentu membuat Anda merasa tidak nyaman.

Walaupun tidak muncul dipermukaan, kondisi ini cukup mengganggu akivitas dan membuat tidak percaya diri.

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Tak perlu khawatir, untuk mengobati gejala itu terdapat bahan-bahan alami yang bisa diterapkan di rumah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Minyak kelapa

Bahan alami pertama agar bokong terlihat mulus ialah menggunakan minyak kelapa.

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Minyak kelapa membantu mengurangi produksi sebun, membuat peradangan jerawat mereda, serta memiliki kemampuan membunuh bakteri penyebab infeksi.

Bila memiliki minyak kelapa di rumah, coba ambil sedikit minyak kelapa ke tangan lalu usapkan pada bokong setiap malam sebelum tidur.