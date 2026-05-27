Ladies, Ingin Haid Lancar, 5 Bahan Alami Ini Bisa Membantu Anda

JAKARTA - ADA beberapa wanita yang menstruasi atau haid mereka tidak lancar.

Haid yang tidak lancar bisa terjadi karena beberapa hal. Mulai dari pengaruh penggunaan obat-obatan tertentu, terlalu banyak olahraga, hingga stres.

Beberapa kondisi ini bisa mengubah hormon estrogen dan progesteron sehingga jadwal menstruasi terpengaruh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe merupakan salah satu bahan alami yang sering digunakan dalam mengatasi berbagai penyakit, termasuk pelancar haid.

Untuk melancarkan siklus haid, jahe bisa dikonsumsi secara mentah atau diambil ekstraknya.

Menurut laporan yang dipublikasikan pada Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, dosis ekstrak jahe yang tepat untuk membuat ramuan obat alami pelancar haid adalah 2,5-3 ml.

Selain sebagai obat pelancar haid alami, ramuan jahe juga bisa meredakan rasa nyeri atau kram perut saat menstruasi yang dikenal sebagai gejala premenstrual syndrome (PMS).