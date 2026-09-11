Ladies, Ingin Kulit Makin Kencang, Jangan Ragu Konsumsi 4 Jus Ini

jpnn.com, JAKARTA - WANITA mana yang tidak ingin kulit mereka selalu terlihat segar dan kencang.

Berbagai macam perawatan mahal dilakukan untuk mendapatkan hasil tersebut.

Namun, perawatan dari luar tidak pernah cukup, Anda bisa melakukan perawatan dari dalam cukup dengan mengonsumsi jus.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus wortel

Jus wortel tak hanya baik untuk kesehatan mata, tetapi juga kulit.

Wortel mengandung vitamin A yang mampu melawan jerawat, keriput hingga meratakan warna kulit.

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2. Jus bit

Buah bit kaya akan vitamin A, C, K, tembaga, magnesium, asam folat, dan seng yang memiliki banyak manfaat untuk kulit.

Mengonsumsi jus buah bit secara rutin bisa membantumu mengatasi masalah kulit seperti jerawat dan membuat wajah lebih cerah.