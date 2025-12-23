Ladies, Ingin Kulit Wajah Makin Glowing, Konsumsi 3 Jus Buah Ini
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI wajah yang sehat dan selalu glowing merupakan impian setiap wanita.
Anda tidak perlu mengeluarkan biaya besar agar wajah terlihat awet muda dan glowing.
Anda hanya perlu mengonsumsi beberapa jus buah segar. Bahkan, beberapa jus buah bisa membuat wajah menjadi lebih glowing.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Jus jeruk
Jus buah jeruk mengandung banyak vitamin C yang bisa meningkatkan elastisitas kulit dan membantu meregenerasi sel-sel baru.
Selain itu, jeruk juga mengandung antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas dan membuat wajah awet muda.
2. Jus delima
Jus delima kaya akan antioksidan dan polifenol yang sangat bagus untuk kesehatan kulit.
Antioksidan bisa mendorong produksi kolagen, dan membuah wajah menjadi cerah alami.
Ada beberapa jenis jus buah yang sehat dan bergizi yang bisa membuat kulit wajah makin glowing dan salah satunya jus jeruk.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dengan Mengonsumsi 4 Jus Buah Ini
- 3 Jus Buah untuk Mengobati Tekanan Darah Rendah
- Gula Darah Bakalan Ambyar dengan Mengonsumsi 4 Jus Buah Ini
- Obati Sakit Kepala dengan Mengonsumsi 5 Jus Buah Ini
- 8 Minuman untuk Atasi Sakit Tenggorokan dengan Cepat
- Jaga Kesehatan Kulit dengan Mengonsumsi 4 Jus Buah Ini