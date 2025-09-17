Ladies, Ingin Wajah Awet Muda, 4 Bahan Alami Ini Jawabannya

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI wajah yang selalu terlihat awet muda merupakan keinginan banyak wanita.

Dibutuhkan usaha lebih untuk mempertahankan kulit sehat Anda, terutama saat wanita telah memasuki usia matang.

Kulit muda dan glowing bisa didapatkan dengan melakukan berbagai perawatan dan menggunakan produk-produk kecantikan.

Baca Juga: 5 Bahan Alami Ini Bikin Sinusitis Ambyar

Namun, cara terbaik untuk meraihnya yaitu dengan rajin berolahraga dan menjaga pola makan yang sehat.

Berikut ini beberapa bahan alami yang bisa membantu Anda, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tomat

Bahan alami yang bisa membantu Anda terlihat awet muda ialah tomat.

Baca Juga: 3 Vitamin untuk Wajah Awet Muda

Selain kaya akan vitamin dan mineral, tomat juga mengandung lycopene yang dapat melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari.

Tidak hanya itu, kandungan lycopene dalam tomat juga efektif untuk memudarkan kerut di kulit wajah sehingga ampuh dijadikan resep awet muda.