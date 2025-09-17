menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Ladies, Ingin Wajah Awet Muda, 4 Bahan Alami Ini Jawabannya

Ladies, Ingin Wajah Awet Muda, 4 Bahan Alami Ini Jawabannya

Ladies, Ingin Wajah Awet Muda, 4 Bahan Alami Ini Jawabannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Teh hijau. Foto: Health

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI wajah yang selalu terlihat awet muda merupakan keinginan banyak wanita.

Dibutuhkan usaha lebih untuk mempertahankan kulit sehat Anda, terutama saat wanita telah memasuki usia matang.

Kulit muda dan glowing bisa didapatkan dengan melakukan berbagai perawatan dan menggunakan produk-produk kecantikan.

Baca Juga:

Namun, cara terbaik untuk meraihnya yaitu dengan rajin berolahraga dan menjaga pola makan yang sehat.

Berikut ini beberapa bahan alami yang bisa membantu Anda, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tomat

Bahan alami yang bisa membantu Anda terlihat awet muda ialah tomat.

Baca Juga:

Selain kaya akan vitamin dan mineral, tomat juga mengandung lycopene yang dapat melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari.

Tidak hanya itu, kandungan lycopene dalam tomat juga efektif untuk memudarkan kerut di kulit wajah sehingga ampuh dijadikan resep awet muda.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu membuat wajah terlihat awet muda dan salah satunya ialah tentu saja bayam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI