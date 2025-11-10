Ladies, Ingin Wajah Terlihat Awet Muda, 4 Bahan Alami Ini Bisa Membantu Anda

jpnn.com, JAKARTA - SETIAP wanita pasti ingin kulit mereka selalu terlihat glowing dan awet muda.

Dibutuhkan usaha lebih untuk mempertahankan kulit sehat Anda, terutama saat wanita telah memasuki usia matang.

Kulit muda dan glowing bisa didapatkan dengan melakukan berbagai perawatan dan menggunakan produk-produk kecantikan.

Namun, cara terbaik untuk meraihnya yaitu dengan rajin berolahraga dan menjaga pola makan yang sehat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tomat

Selain kaya akan vitamin dan mineral, tomat merupakan bahan alami yang mengandung lycopene yang bisa melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari.

Tidak hanya itu, kandungan lycopene dalam tomat juga efektif untuk memudarkan kerut di kulit wajah sehingga ampuh dijadikan resep awet muda.

2. Wortel

Wortel sudah dikenal memiliki kandungan beta karoten yang tinggi, zat ini bisa membantu melindungi kulit dari radiasi sinar matahari dan radikal bebas.