Ladies, Ini 3 Bahaya Minum Kopi Saat Haid, Mood Bakalan Terganggu
jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang.
Bahkan, banyak wanita suka minum kopi walau sedang haid. Meski bisa memberikan lonjakan energi untuk Anda yang beraktivitas, kafein bisa memengaruhi kondisi tubuh kamu saat menstruasi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Bikin nyeri haid makin parah
Kafein bekerja menyempitkan pembuluh yang menyebabkan aliran darah di sekujur tubuh jadi tidak lancar.
Kurangnya aliran darah ke otot rahim perut akan memotong suplai oksigen yang bisa menyebabkan rasa sakit dan kram perut makin parah saat haid.
2. Perut terasa lebih kembung dan tak nyaman
Kopi yang bersifat asam akan membuat perut kembung dan berisiko meningkatkan asam lambung.
Ketika asam lambung naik, maka berbagai gangguan pencernaan akan muncul, dari sensasi panas di ulu hati, perut terasa penuh, hingga merasa mual.
3. Bikin mood kurang baik dan cenderung merasa cemas
Tak hanya itu, minum kopi saat haid akan memengaruhi mood dan bisa bikin kamu lebih cemas.
Ada beberapa efek samping suka minum kopi saat sedang haid dan salah satunya ialah tentu saja nyeri haid makin parah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Manfaat Minum Air Kelapa Saad Haid, Silakan Dicoba ya
- Dukung Industri F&B, Indomilk Hadirkan Dairy Terintegrasi Pebisnis Kopi & Bakery
- 3 Manfaat Daun Pepaya, Baik untuk Melancarkan ASI
- Kopi Oleh-Oleh Khas Nusantara, Cita Rasa Autentik dalam Setiap Cangkir
- 205 Siswa BPK PENABUR Belajar Pantang Menyerah Lewat Pengolahan Kopi
- Sakura Blue Cafe, Destinasi Baru Menikmati Kopi dan Donat di Kemayoran