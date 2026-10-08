Ladies, Ini 3 Bahaya Minum Kopi Saat Haid, Mood Bakalan Terganggu

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang.

Bahkan, banyak wanita suka minum kopi walau sedang haid. Meski bisa memberikan lonjakan energi untuk Anda yang beraktivitas, kafein bisa memengaruhi kondisi tubuh kamu saat menstruasi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bikin nyeri haid makin parah

Kafein bekerja menyempitkan pembuluh yang menyebabkan aliran darah di sekujur tubuh jadi tidak lancar.

Kurangnya aliran darah ke otot rahim perut akan memotong suplai oksigen yang bisa menyebabkan rasa sakit dan kram perut makin parah saat haid.

2. Perut terasa lebih kembung dan tak nyaman

Kopi yang bersifat asam akan membuat perut kembung dan berisiko meningkatkan asam lambung.

Ketika asam lambung naik, maka berbagai gangguan pencernaan akan muncul, dari sensasi panas di ulu hati, perut terasa penuh, hingga merasa mual.

3. Bikin mood kurang baik dan cenderung merasa cemas

Tak hanya itu, minum kopi saat haid akan memengaruhi mood dan bisa bikin kamu lebih cemas.