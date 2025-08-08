Lady Gaga Borong 12 Nominasi VMA 2025, Salip Bruno Mars & Kendrick Lamar
jpnn.com, JAKARTA - Lady Gaga kembali mencatatkan prestasi gemilang di ajang MTV Video Music Awards (VMA) 2025.
Penyanyi pop eksentrik itu meraih total 12 nominasi, menjadikannya sebagai peraih nominasi terbanyak tahun ini, melampaui Bruno Mars yang mengantongi 11 dan Kendrick Lamar dengan 10 nominasi.
Ini merupakan kali ketiga Lady Gaga memimpin daftar nominasi VMA, setelah sebelumnya mendominasi pada 2010 dengan 13 nominasi dan pada 2020 dengan sembilan nominasi.
Keberhasilan ini menandai konsistensinya dalam menghadirkan karya yang inovatif di industri musik global.
Lagu duet Lady Gaga bersama Bruno Mars berjudul "Die With a Smile" menjadi salah satu andalan di VMA tahun ini.
Lagu tersebut bersaing di kategori-kategori bergengsi seperti "Video of The Year", "Song of The Year", "Best Collaboration", dan "Best Pop".
Tak hanya itu, video musik lagu "Abracadabra" dari album Mayhem juga mengantarkan Gaga masuk ke sejumlah nominasi teknis.
Karya visual itu dinominasikan dalam kategori seperti "Best Direction", "Best Art Direction", "Best Cinematography", hingga "Best Visual Effects".
Lady Gaga ungguli nominasi VMA 2025 lewat duet dengan Bruno Mars dan album barunya Mayhem.
