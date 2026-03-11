menu
Lady Gaga Mengaku akan Segera Menikah
Lady Gaga. Foto: Instagram/ladygaga

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi kenamaan, Lady Gaga mengaku akan segera menikah dengan tunangannya, Michael Polansky.

Seperti dilaporkan laman People, pengakuan tersebut disampaikan Lady Gaga saat siaran langsung di iHeart Radio 'Romantic Radio' milik Bruno Mars.

"Hai Bruno. Aku dan tunanganku sudah bepergian sepanjang tahun ini, kami akan segera menikah. Kami berharap mungkin kamu bisa memilihkan lagu spesial untuk kami," kata Lady Gaga.

Bruno Mars kemudian merekomendasikan kepada Lady Gaga bila ingin memilih lagu yang dipersembahkan untuk suaminya kelak yakni Risk It All dari album barunya.

Tidak hanya itu, dia lantas memutar lagu pembuka dari album teranyar, The Romantic.

"Jadi aku ingin mendedikasikan lagu ini untuk Lady Gaga dan tunangannya. Michael, ini juga untukmu," ucap Bruno Mars.

Diketahui, Lady Gaga dan Michael Polansky pertama kali mengumumkan hubungan ke publik setelah Super Bowl 2020 di Miami.

Pasangan selebritas itu kemudian memutuskan untuk bertunangan pada Juli 2024 lalu.

