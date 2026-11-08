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Lady's Tenun Klasik Sulap Wastra Palembang Jadi Busana Haute Couture

Lady's Tenun Klasik Sulap Wastra Palembang Jadi Busana Haute Couture
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Sebanyak sembilan model perempuan memperagakan koleksi Limar Antik bernuansa mustard di panggung Palembang Fashion Week. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Kekayaan Wastra Palembang kembali mendapat sentuhan baru panggung Palembang Fashion Week (PFW) 2026.

Kali ini, Lady's Tenun Klasik menghadirkan sembilan rancangan busana ekslusif melalui koleksi Classic Limar Haute Couture yang memadukan keanggunan tradisional dengan kemewahan fashion modern.

Rancangan hasil kreativitas Lina Dedy owner sekaligus desainer Lady's Tenun Klasik tampil di panggung peragaan pada Kamis (5/11) sekitar pukul 19.00 WIB beberapa hari lalu.

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Limar Antik bernuansa mustard menjadi daya tarik utama yang memberikan karakter kuat pada setiap rancangan.

Tidak sekadar menampilkan busana, koleksi ini menjadi cara Lina memperkenalkan kembali keindahan kain tradisional Palembang melalui pendekatan desain yang lebih modern dan ekslusif.

"Ada sembilan busana elegan dan klasik ditampilkan," ujar Lina Dedy, Minggu (8/11/2026).

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Lina menjelaskan, Classic Limar Haute Couture dirancang dengan menggabungkan Limar Antik tenun berkilau Prada emas, serta Motif Prada Keong yang dikembangkan dengan sentuhan artistik.

Nuansa mustard dipilih untuk memperkuat kesan hangat sekaligus mewah. Perpaduan warna kuning pekat dengan sentuhan oranye dan cokelat tersebut menghasilkan tampilan yang elegan dan berbeda.

Lady's Tenun Klasik angkat Wastra Palembang ke panggung Haute Couture dengan sentuhan elegan dan modern.

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