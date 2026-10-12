Lafa Pratomo, Ari Lesmana dan White Chorus Memilih Juara Dua

jpnn.com, JAKARTA - Desakan untuk terus berlari mempertemukan Lafa Pratomo, Ari Lesmana, dan White Chorus dalam lagu terbaru yang bertitel Juara Dua.

Single keempat dari EP Garis Tegak itu membicarakan pilihan untuk hidup lebih bahagia tanpa kewajiban selalu menjadi yang pertama.

Bagi Lafa Pratomo, Juara Dua adalah pilihan yang sah ketika posisi tersebut justru membuat seseorang lebih nyaman menjalani hidupnya.

Resiliensi, payung yang dia tetapkan sejak awal proyek, menemukan bentuknya melalui keresahan bersama para kolaborator.

Ari Lesmana datang dengan pengalaman menjalani ritme kerja yang cepat hingga mempertanyakan apa yang sebenarnya dikejar. Adapun yang dia cari kemudian adalah ketenangan dan kehidupan secukupnya.

"Enggak perlu validasi juga, enggak perlu apa-apa gitu,” ungkap Ari Lesmana.

White Chorus menemukan keresahan serupa ketika melihat orang terburu-buru membuat dan merilis lagu. Bagi mereka, tetap ada tujuan yang ingin dicapai, tetapi bukan sebuah perlombaan.

"Kita tuh enggak lomba sama orang lain,” tambah White Chorus.