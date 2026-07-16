Laga Aston Villa vs Indonesia All Stars Dikemas Jadi Kampanye Sedekah Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat kini dapat menikmati pertandingan persahabatan Aston Villa melawan Indonesia All Stars sambil bersedekah melalui program "Sedekah Sambil Nonton Bola".

Program ini menghadirkan tiket amal yang hasil donasinya akan disalurkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan penguatan syiar dakwah.

Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTM PBNU), dan Sound Rhythm.

Melalui program itu, masyarakat dapat membeli Charity Ticket pertandingan Aston Villa versus Indonesia All Stars melalui laman Baznas mulai 14 hingga 25 Juli 2026. Tiket dijual mulai Rp250 ribu dengan target penjualan mencapai 15 ribu lembar.

Seluruh dana yang terkumpul dari penjualan tiket akan dikelola untuk mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan serta penguatan syiar dakwah.

Wakil Ketua Baznas Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan kolaborasi tersebut menjadi terobosan baru yang memadukan semangat olahraga dengan gerakan filantropi.

"Program ini membuat masyarakat mendapatkan hiburan sekaligus pahala melalui kegiatan berbagi kepada sesama," ujar Zainut.

Dia memastikan seluruh dana yang dihimpun dari program tersebut akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan disalurkan kepada pihak yang berhak menerima manfaat.