Laga Emosional Persib Bandung, Igor Tolic Ungkap Perjuangan Berat Lawan Garudayaksa

jpnn.com - Persib Bandung mengalahkan Garudayaksa FC dengan skor 2-1 pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027.

Dua gol Maung Bandung dicetak oleh Mariano Peralta pada menit ke-16 dan Adam Alis pada menit ke-90+2. Sementara itu, gol Garudayaksa tercipta melalui Jayro Jean pada menit ke-65.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan pertandingan tersebut berjalan sulit bagi timnya. Garudayaksa mampu menggagalkan sejumlah peluang Persib dan mencetak gol penyeimbang.

"Saya pikir ini adalah pertandingan yang sangat emosional bagi kami, karena kami terlalu melalui banyak hal, bermain di banyak pertandingan, dan mencoba mencari solusi terbaik di lapangan," kata Igor dalam konferensi pers pascapertandingan di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10/2026) malam.

Pertandingan tersebut menjadi laga keenam Persib sepanjang Oktober. Tiga hari sebelumnya, Maung Bandung juga telah menjalani pertandingan sehingga kondisi fisik pemain menjadi salah satu tantangan.

Meski demikian, para pemain Persib mampu bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan kemenangan.

"Selamat kepada para pemain yang bertahan hingga akhir, mengikuti rencana, dan pada akhirnya kami mencetak gol," ucapnya.

Menurut Igor, Garudayaksa memberikan perlawanan sengit dan tampil terorganisasi. Hal itu membuat Persib kesulitan memaksimalkan peluang yang didapatkan.