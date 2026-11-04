Laga FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Yordania Terancam Pindah ke Turki?

jpnn.com - Rencana Timnas Indonesia menghadapi Yordania pada FIFA Matchday November 2026 dibayangi ketidakpastian.

Pertandingan yang semula dijadwalkan berlangsung di Amman itu kini berpeluang dipindahkan ke Turki akibat situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Kabar tersebut diungkap media Dubai, Winwin. Dalam laporannya, muncul wacana agar Yordania memindahkan agenda pertandingan internasional November ke luar wilayah Timur Tengah demi memastikan seluruh laga tetap bisa terlaksana.

Turki pun mulai dipertimbangkan sebagai alternatif lokasi. Bahkan, jika rencana ini terealisasi, Yordania kemungkinan tidak hanya memindahkan pertandingan melawan Indonesia, tetapi juga duel menghadapi Australia.

"Sumber Winwin menyebut laga Yordania melawan Indonesia di Turki menjadi salah satu solusi. Kemungkinan partai Yordania melawan Australia juga akan digelar di sana (Turki)," tulis Winwin.

Kondisi tersebut membuat persiapan FIFA Matchday Timnas Indonesia ikut menunggu kepastian. Skuad Garuda yang dijadwalkan menghadapi Yordania pada 13 November 2026 masih belum mendapatkan kejelasan mengenai lokasi pertandingan.

Namun, peluang bermain di Amman ternyata belum sepenuhnya tertutup. Yordania masih mempertimbangkan untuk mempertahankan rencana awal dengan menggunakan Amman International Stadium sebagai tempat pertandingan.

"Ada juga pertimbangan untuk kembali ke Amman untuk menggelar laga tetap di Amman International Stadium, seperti yang sudah diumumkan sebelumnya," lanjut laporan tersebut.