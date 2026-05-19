Laga Hidup Mati Persita Tangerang Vs Persis Solo Dipastikan Tanpa Penonton

jpnn.com - Laga hidup mati Persita Tangerang melawan Persis Solo pada Super League 2025/26 dipastikan tidak boleh dihadiri penonton.

Rencananya laga tersebut bakal digelar di Banten International Stadium, Sabtu (23/5) mulai pukul 16.00 sore WIB.

Setelah koordinasi dengan pihak keamanan akhirnya laga akbar tersebut urung dihadiri suporter.

Pertandingan tersebut sejatinya dinanti banyak penggemar mengingat sangat menentukan nasib Persis Solo degradasi atau tidak.

Skuad asuhan Milomir Seslija itu butuh kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League musim depan.

Jika kalah tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu berpeluang degradasi mengingat pesaing terdekat mereka yakni Madura United akan menghadapi PSM Makassar di kandang sendiri.

Saat ini Dejan Tumbas dan kolega masih berada di peringkat ke-16 dengan koleksi 31 angka.

Kemenangan 1-0 atas Dewa United tidak mengubah keadaan mengingat Madura United juga menang tipis lawan Semen Padang.