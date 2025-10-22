Laga Malut United vs Persib Resmi Mundur, Doa Bojan Hodak Terkabul
jpnn.com - Pertandingan pekan ke-12 BRI Super League 2025/26 antara Malut United vs Persib Bandung mengalami penyesuaian jadwal.
Laga yang semula dijadwalkan pada 9 November 2025, kini akan digelar pada 14 Desember 2025 di Stadion Kie Raha, Ternate.
Perubahan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 1640/LI-KOM/X/2025 yang ditandatangani Direktur Kompetisi PT Liga Indonesia Baru (LIB), Asep Saputra.
Menyesuaikan Jadwal Padat Persib Bandung
Penyesuaian dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Persib yang tengah mewakili Indonesia di ajang AFC Champions League Two (ACL 2).
Keputusan ini juga mempertimbangkan jarak tempuh dan padatnya jadwal pertandingan yang dijalani Maung Bandung.
Seperti diketahui, Persib harus menjalani perjalanan panjang dalam kompetisi Asia yang digelar di luar negeri sebelum kembali ke agenda domestik.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyambut baik perubahan jadwal tersebut.
Dia menilai kebijakan ini memberi ruang bagi tim untuk menjaga performa dan meminimalkan risiko kelelahan pemain.
Pertandingan pekan ke-12 BRI Super League 2025/26 antara Malut United vs Persib resmi mundur ke bulan Desember 2025. Pelatih Bojan Hodak ungkap alasannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Live Streaming PSIM Vs Dewa United dan Pernyataan Riekerink
- Super League Sore Ini PSIM Vs Dewa United: 2 Pemain Asing Hilang
- Menjelang Persib Bandung vs Selangor FC, Berguinho Berapi-api!
- ACL 2: Persib Bandung Siaga Penuh Hadapi Efek Pergantian Pelatih Selangor FC
- ACL 2: Luciano Guaycochea Pecah Telur, Incar Gol Lagi saat Persib Menjamu Selangor FC
- ACL 2: Bojan Hodak Bongkar Kekuatan Selangor FC, Persib Bandung Harus Siaga!