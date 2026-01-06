Laga Panas Dewa United Banten vs Pelita Jaya Jadi Sajian Pembuka IBL 2026

jpnn.com, JAKARTA - Aroma balas dendam terasa di laga pembuka IBL 2026 saat mempertemukan Dewa United Banten menghadapi Pelita Jaya.

Kapten Pelita Jaya, Andakara Prastawa Dhyaksa mengungkapkan sudah melupakan kekalahan di final 2025 saat menyerah dengan skor 1-2 dalam sistem best of three series.

Pada pertandingan terakhir tercatat gelar juara Pelita Jaya lepas seusai menelan kekalahan dengan skor tipis 73-74.

Menatap IBL 2026 tercatat tim berakronim PJ tersebut telah melakukan pembenahan mulai dari merekrut David Singleton sebagai pelatih menggantikan Justin Tatum.

Deretan pemain muda potensial yakni Neo Pande, Oka Ananta Yogiswara, Jacob Lobbu, dan Andrew William Lensun didatangkan untuk melengkapi kepingan puzzle Pelita Jaya.

“Musim baru telah hadir, kami jauh lebih siap dengan kedatangan pelatih asing baru serta Hendrick Xavi Yonga yang baru pulang dari Amerika Serikat.”

“Ini akan menjadi musim yang sangat menarik dan kami bertekad memulai pertandingan IBL 2026 dengan baik,” ujar pemain kelahiran 16 Agustus 1992 itu.

Dari kubu Dewa United tercatat Arki Dikania Wisnu juga bertekad untuk membuka musim dengan kemenangan.