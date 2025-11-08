Laga Panas di Tengah Hujan Deras, Arema Unggul dari Persija Berkat Tendangan Bebas

jpnn.com - MALANG – Laga Arema FC vs Persija Jakarta pada pekan ke-12 Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (8/11) sore WIB berlangsung panas meski berjalan di bawah hujan deras.

Kedua tim sama-sama agresif, bermain terbuka.

Di awal laga, tensi tinggi berdampak kartu kuning buat Pelatih Persija Mauricio Souza.

VAR juga sudah digunakan di awal pertandingan untuk memastikan apakah Persija pantas mendapat penalti atau tidak. Jawabannya; tidak.

Tuan rumah Arema Malang lalu unggul berkat gol tendangan bebas Valdeci Moreira pada menit ke-12.

Sepakan kaki kiri Valdeci tak bisa diantisipasi kiper Persija Carlos Eduardo yang tampak belum siap, masih mengatur pagar hidup, meski wasit sudah memberi sinyal play on.

Para pemain Persija pun protes, tetapi keputusan sudah diambil, gol.

Persija yang tertinggal menaikkan tempo pertarungan, tetapi Arema FC yang sedang unggul juga tak mau kalah, juga berani meladeni permainan terbuka Persija.