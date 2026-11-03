Laga Pembuka I.League Cup 2026/27, Persija Jakarta Tampil Beda Lawan PSMS Medan

jpnn.com, MEDAN - Persija Jakarta tampil dengan komposisi berbeda saat menghadapi PSMS Medan pada pertandingan perdana I-League Cup 2026/27.

Dalam pertandingan ini, Persija langsung menurunkan tiga pemain asing pilihannya sebagai starter, yakni Kwon Chang-hoon, Kyohei Yoshino, dan Kerim Memija.

Ketiganya mengisi posisi berbeda. Kwon Chang-hoon akan bermain sebagai penyerang sayap kanan, Yoshino menempati posisi gelandang bertahan, sedangkan Memija mengisi sektor bek kanan.

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Di bawah mistar gawang, Persija mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Muchamad Aqil Savik.

Lini pertahanan diisi Jordi Amat yang bertindak sebagai kapten, Dias Syayid Alhawari, Pratama Arhan, dan Kerim Memija.

Posisi gelandang ada Agi Firmansyah, Kyohei Yoshino, dan Figo Dennis Saputrananto.

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Pada lini serang, Persija mengandalkan Victor Dethan, Kwon Chang-hoon, dan Eksel Runtukahu.

Menariknya, sejumlah nama yang selama ini menjadi andalan Persija justru memulai pertandingan dari bangku cadangan. Antara lain, Witan Sulaiman, Arlyansyah Abdulmanan, Dony Tri Pamungkas, serta Shayne Pattynama.