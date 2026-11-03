menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Laga Pembuka I.League Cup 2026/27, Persija Jakarta Tampil Beda Lawan PSMS Medan

Laga Pembuka I.League Cup 2026/27, Persija Jakarta Tampil Beda Lawan PSMS Medan

Laga Pembuka I.League Cup 2026/27, Persija Jakarta Tampil Beda Lawan PSMS Medan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persija Jakarta saat berlaga pada ajang Super League 2026/27. Foto: Dok. Persija

jpnn.com, MEDAN - Persija Jakarta tampil dengan komposisi berbeda saat menghadapi PSMS Medan pada pertandingan perdana I-League Cup 2026/27.

Dalam pertandingan ini, Persija langsung menurunkan tiga pemain asing pilihannya sebagai starter, yakni Kwon Chang-hoon, Kyohei Yoshino, dan Kerim Memija.

Ketiganya mengisi posisi berbeda. Kwon Chang-hoon akan bermain sebagai penyerang sayap kanan, Yoshino menempati posisi gelandang bertahan, sedangkan Memija mengisi sektor bek kanan.

Baca Juga:

Di bawah mistar gawang, Persija mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Muchamad Aqil Savik.

Lini pertahanan diisi Jordi Amat yang bertindak sebagai kapten, Dias Syayid Alhawari, Pratama Arhan, dan Kerim Memija.

Posisi gelandang ada Agi Firmansyah, Kyohei Yoshino, dan Figo Dennis Saputrananto.

Baca Juga:

Pada lini serang, Persija mengandalkan Victor Dethan, Kwon Chang-hoon, dan Eksel Runtukahu.

Menariknya, sejumlah nama yang selama ini menjadi andalan Persija justru memulai pertandingan dari bangku cadangan. Antara lain, Witan Sulaiman, Arlyansyah Abdulmanan, Dony Tri Pamungkas, serta Shayne Pattynama.

Persija Jakarta tampil dengan komposisi berbeda saat menghadapi PSMS Medan pada pertandingan perdana I-League Cup 2026/27

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI