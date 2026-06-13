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Laga Pembuka Piala Dunia 2026 Penuh Catatan Sejarah dari Tuan Rumah

Laga Pembuka Piala Dunia 2026 Penuh Catatan Sejarah dari Tuan Rumah
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Bek Timnas Meksiko Cesar Montes saat berlaga di Piala Dunia 2026. Foto: AFP/Alfredo Estrella.

jpnn.com - Tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026 langsung menunjukkan sinyal kuat di awal turnamen.

Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sama-sama mengamankan hasil positif pada laga pembuka mereka.

Meksiko menjadi salah satu yang mencuri perhatian setelah berhasil menundukkan Afrika Selatan dengan skor 2-0 pada pertandingan pembuka Grup A, Jumat (12/6/2026) dini hari WIB.

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Kemenangan tersebut memperpanjang catatan impresif Meksiko di laga perdana ajang empat tahunan itu.

Tercatat, Los Tricolores belum pernah menelan kekalahan pada partai pembuka Piala Dunia sejak edisi 1998.

Sementara itu, Kanada juga mencatat momen penting dalam sejarah keikutsertaan mereka di ajang ini.

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Menghadapi Bosnia pada laga Grup B, Sabtu (13/6/2026) dini hari WIB, Kanada berhasil membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1.

Hasil tersebut terasa spesial karena menjadi poin pertama Kanada di Piala Dunia, setelah dua edisi sebelumnya selalu berakhir tanpa perolehan angka di fase grup.

Tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026 langsung menunjukkan sinyal kuat di awal turnamen.

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