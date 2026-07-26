menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Laga Perdana Piala AFF 2026, John Herdman Beberkan Kekuatan Kamboja yang Bikin Waspada

Laga Perdana Piala AFF 2026, John Herdman Beberkan Kekuatan Kamboja yang Bikin Waspada

Laga Perdana Piala AFF 2026, John Herdman Beberkan Kekuatan Kamboja yang Bikin Waspada
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia akan menghadapi Kamboja pada laga perdana di Piala AFF 2026

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman meminta tim asuhannya mewasdapai sejumlah hal ini dari lawan. 

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026) malam WIB.

Baca Juga:

Meski berstatus tuan rumah dan lebih diunggulkan, John Herdman menegaskan anak asuhnya tidak boleh memandang sebelah mata kekuatan Kamboja. 

Menurutnya, tim besutan Koji Gyotaku memiliki kualitas yang bisa menyulitkan siapa pun.

Herdman mengaku telah mempelajari permainan calon lawannya. 

Baca Juga:

Dari hasil pengamatannya, Kamboja tampil dengan organisasi permainan yang rapi, disiplin tinggi, dan mampu memberikan tekanan sepanjang pertandingan.

"Kami melihat Kamboja bermain. Mereka adalah tim yang terorganisasi dan sangat disiplin. Mereka akan menjadi lawan yang sulit," kata Herdman.

Timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2026. Pelatih John Herdman mewaspadai sejumlah hal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI