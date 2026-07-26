Laga Perdana Piala AFF 2026, John Herdman Beberkan Kekuatan Kamboja yang Bikin Waspada
jpnn.com, JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia akan menghadapi Kamboja pada laga perdana di Piala AFF 2026.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman meminta tim asuhannya mewasdapai sejumlah hal ini dari lawan.
Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026) malam WIB.
Meski berstatus tuan rumah dan lebih diunggulkan, John Herdman menegaskan anak asuhnya tidak boleh memandang sebelah mata kekuatan Kamboja.
Menurutnya, tim besutan Koji Gyotaku memiliki kualitas yang bisa menyulitkan siapa pun.
Herdman mengaku telah mempelajari permainan calon lawannya.
Dari hasil pengamatannya, Kamboja tampil dengan organisasi permainan yang rapi, disiplin tinggi, dan mampu memberikan tekanan sepanjang pertandingan.
"Kami melihat Kamboja bermain. Mereka adalah tim yang terorganisasi dan sangat disiplin. Mereka akan menjadi lawan yang sulit," kata Herdman.
Timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2026. Pelatih John Herdman mewaspadai sejumlah hal.
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