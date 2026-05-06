Laga Persib vs Persija Bak Final, Bos Persib Minta Pemain Tampil Habis-habisan demi Bobotoh

jpnn.com, BANDUNG - Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, membakar semangat para pemain jelang laga sarat gengsi melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League, dengan menyebut pertandingan tersebut memiliki tensi yang lebih tinggi dari sebuah partai final.

"Pertandingan besok (melawan Persija) itu seperti final, bahkan lebih dari final sebetulnya. Saya sudah bicara dengan Bojan dan meminta pemain tampil maksimal, bisa membawa pulang poin penuh sebagai hadiah untuk Bobotoh," kata Umuh di Bandung, Rabu.

Umuh menegaskan Persib harus mampu meraih poin penuh dalam sisa pertandingan dan tidak boleh kehilangan angka dalam persaingan di papan atas klasemen.

“Kami fokus untuk tiga kali menang, menang, dan menang. Itu targetnya agar tidak ada hambatan menuju tangga juara," kata Umuh.

Menurut dia, pertandingan melawan Persija menjadi laga krusial yang akan menentukan langkah Persib menuju tangga juara.

"Pokoknya, di semua pertandingan sisa, kita harus berusaha meraih poin penuh. InsyaAllah mudah-mudahan tidak sampai draw, apalagi kalah,” kata Umuh.

Ia mengaku telah berkomunikasi intensif dengan pelatih Bojan Hodak untuk memastikan kesiapan tim menghadapi laga tersebut.

Dia berharap para pemain dapat tampil habis-habisan dan membawa pulang kemenangan sebagai hadiah bagi Bobotoh.