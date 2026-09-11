Laga Persija Jakarta Kontra Persib Bandung di GBK Bakal Dikawal Pengamanan Berlapis

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menyiapkan pola pengamanan berlapis untuk mengawal laga sarat gengsi Liga 1 antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (12/9).

Polda Metro disebut akan mengerahkan 17.800 personel gabungan dalam pengamanan pertandingan tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa pola pengamanan tidak hanya berfokus pada area dalam dan sekitar stadion, melainkan juga mencakup pengawalan jalur-jalur kewilayahan menuju kawasan GBK.

"Pola-pola pengamanan, selain di Stadion GBK dan sekitar Stadion GBK, kami juga akan mengamankan jalur-jalur dari kewilayahan menuju Stadion GBK," ujar Budi di Jakarta.

Budi menjelaskan bahwa kekuatan 17.800 personel tersebut terdiri atas unsur gabungan TNI, Polri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pihak pengamanan internal (steward).

Pengamanan ketat dilakukan mengingat penerbitan rekomendasi laga di GBK merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga bersama oleh tim maupun para pendukung.

Selain pengawalan jalur dan penyiagaan personel, kepolisian melarang keras penonton maupun suporter membawa barang-barang berbahaya ke kawasan stadion.

"Kami mengimbau kepada seluruh penonton dan suporter untuk tidak membawa barang-barang yang berbahaya, seperti senjata api, senjata tajam, minuman beralkohol, botol, serta bahan yang dapat mengakibatkan ledakan," kata Budi.