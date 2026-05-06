Laga Persija vs Persib Batal di GBK, Senayan Dinilai Terlalu Padat

jpnn.com - Stadion Utama Gelora Bung Karno urng menjadi venue pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.

Semula, pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia itu dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Minggu (10/5/2026).

Namun, laga dipastikan tidak digelar di stadion berkapasitan 78 ribu penonton tersebut setelah pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin.

Keputusan tersebut diambil karena adanya kekhawatiran gangguan keamanan, termasuk padatnya agenda di Jakarta pasca perayaan Hari Buruh pada 1 Mei.

Selain itu, kawasan Gelora Bung Karno juga akan digunakan untuk perayaan HUT ke-15 GRIB Jaya yang berlangsung di Istora Senayan, sehingga berpotensi menambah kepadatan aktivitas di lokasi.

Akhirnya laga klasik Persija vs Persib dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda.

Dua event besar tersebut membuat pihak keamanan harus bekerja ekstra agar acara berjalan lancar.

Laga Persija melawan Persib terakhir kali digelar di Stadion GBK pada 2019 lalu. Saat itu, kedua tim bermain imbang 1-1.