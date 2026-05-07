Laga Persija vs Persib Dipindah ke Stadion Segiri Samarinda, Marc Klok: Ini Lucu  

Laga Persija vs Persib Dipindah ke Stadion Segiri Samarinda, Marc Klok: Ini Lucu  
Marc Klok soal Persija vs Persib. Foto: ileague

jpnn.com, JAKARTA - Pertandingan el Clasico Indonesia antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung resmi dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu (10/5/2026) sore.

Sebelumnya, PSSI sempat memberi lampu hijau izin pemakaian Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta untuk duel big match pekan ke-32 itu, tetapi penyelenggara urung menggunakannya.

Mempertimbangkan faktor keamanan, I.League memilih stadion di luar Pulau Jawa sebagai venue pertandingan itu.

Gelandang sekaligus kapten Persib, Marc Klok, mengaku tidak habis pikir dengan keputusan memindahkan venue pertandingan di luar Jakarta.

Namun begitu, dia dan rekan-rekannya siap tampil maksimal di mana pun lokasi bermainnya.

"Apa yang mau saya bilang lucu, tetapi di mana pun kami main ya harus menang," kata Klok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (7/5).

Menurut Klok, seluruh pemain sebenarnya sangat menantikan laga ini bisa berlangsung di Jakarta.

"Mungkin tidak ideal karena semua pemain ingin main di GBK dan rasa atmosfer ingin main di Jakarta, lebih dekat juga," ujarnya.

