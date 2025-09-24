Laga Persita vs Persib Mendadak Dipindah ke Bali, Ada Apa?

jpnn.com - Pertandingan Persita Tangerang vs Persib Bandung di pekan ketujuh BRI Super League 2025/26 mengalami perubahan mendadak.

Duel yang semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, kini resmi dipindahkan ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu (27/9/2025) malam.

Kepastian pemindahan venue itu tertuang dalam Circular Penyesuaian Venue Kompetisi Super League 2025/26 yang dikeluarkan operator liga pada 23 September 2025.

Surat yang ditandatangani Direktur Kompetisi ILeague Asep Saputra tersebut tidak menjelaskan secara detail alasan perubahan lokasi pertandingan.

Meski terjadi pergeseran venue, jadwal kick-off tidak berubah. Pertandingan Persita vs Persib tetap dimulai pukul 19.00 WIB sesuai agenda awal.

Perubahan ini membuat Persib kembali harus menjalani partai tandang di luar Jawa Barat.

Sebelumnya, Maung Bandung sudah melakoni tiga laga tandang, yakni melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung Bantul, serta kontra Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Kini, Gianyar akan menjadi panggung keempat bagi Persib di laga tandang musim 2025/26.(mcr15/jpnn)