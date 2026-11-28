jpnn.com - BANDUNG - Laga Persita Tangerang vs Persib Bandung pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/2027 di Banten International Stadium (BIS) dipastikan akan berlangsung tanpa kehadiran penonton.

Persib menerima surat dari PT Persita Tangerang Raya bernomor 0291/PTR/XI/2026 yang diteken Manajer Tim Persita Abdurahman, berisi informssi bahwa pertandingan akan digelar tanpa kehadiran suporter tim tamu, termasuk Bobotoh.

Ketetapan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara manajemen Persita Tangerang, panitia pelaksana pertandingan, dan Polda Banten yang berlangsung di Mapolda Banten, Selasa (24/11).

Menanggapi itu, Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengajak seluruh Bobotoh menghormati dan mematuhi ketetapan yang telah disampaikan pihak penyelenggara.

Menurut dia, dukungan kepada tim tidak selalu harus diwujudkan dengan kehadiran langsung di stadion, tetapi juga melalui sikap yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Adhitia memahami keinginan Bobotoh untuk selalu hadir dan memberikan dukungan langsung kepada Persib, termasuk ketika tim menjalani pertandingan tandang. Namun, ada ketetapan yang telah diambil melalui koordinasi antara pihak penyelenggara dan aparat keamanan.

"Karena itu, kami berharap seluruh Bobotoh dapat menghormati dan mematuhi keputusan tersebut," kata Adhitia dalam keterangannya, Sabtu (28/11/2026).

Menurut dia, dukungan Bobotoh terhadap Persib tetap bisa diberikan melalui layar kaca. "Dukungan tersebut tetap bisa disalurkan melalui kegiatan Nobar Biru maupun Balad Nobar Biru yang tersedia di 10 titik di Kota Bandung dan sekitarnya," ujarnya.