Laga Pertama Super League Berpotensi Hujan Gol, Kenapa?
jpnn.com - SAMARINDA - Partai pembuka BRI Super League 2025/26 hadir di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat (8/8) sore WIB, antara tuan rumah Borneo FC versus tamunya Bhayangkara Presisi Lampung FC.
Bhayangkara FC berstatus tim promosi. Namun, itu tak membuat sang pelatih Paul Munster merasa inferior.
"Kami datang dengan pikiran positif. Target kami tentu menang dan membangun kepercayaan serta momentum sejak awal," ujar Paul Munster.
Di sisi lain, Pelatih Borneo FC juga optimistis timnya menang.
"Kami sudah memanfaatkan pekan terakhir ini untuk menyempurnakan detail sebelum pertandingan pertama," tutur Lefundes.
"Saya melihat ada kombinasi yang sangat bagus antara pemain senior dan pemain muda di tim. Beberapa pemain muda kami memiliki pengalaman," imbuhnya.
Pertandingan pertama Super League 2025/26 hadir di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat sore WIB.
