menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Laga Pertama Super League Berpotensi Hujan Gol, Kenapa?

Laga Pertama Super League Berpotensi Hujan Gol, Kenapa?

Laga Pertama Super League Berpotensi Hujan Gol, Kenapa?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Paul Munster. Foto: IG bhayangkarafc

jpnn.com - SAMARINDA - Partai pembuka BRI Super League 2025/26 hadir di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat (8/8) sore WIB, antara tuan rumah Borneo FC versus tamunya Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Bhayangkara FC berstatus tim promosi. Namun, itu tak membuat sang pelatih Paul Munster merasa inferior.

"Kami datang dengan pikiran positif. Target kami tentu menang dan membangun kepercayaan serta momentum sejak awal," ujar Paul Munster.

Baca Juga:

Di sisi lain, Pelatih Borneo FC juga optimistis timnya menang.

Baca Juga:

"Kami sudah memanfaatkan pekan terakhir ini untuk menyempurnakan detail sebelum pertandingan pertama," tutur Lefundes.

"Saya melihat ada kombinasi yang sangat bagus antara pemain senior dan pemain muda di tim. Beberapa pemain muda kami memiliki pengalaman," imbuhnya.

Pertandingan pertama Super League 2025/26 hadir di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat sore WIB.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI