Laga Singapura vs Indonesia Belum Mulai, Erick Thohir Sudah Pasang Badan untuk John Herdman

jpnn.com - JAKARTA - Ketua PSSI Erick Thohir mengeluarkan pesan kepada pencinta sepak bola Tanah Air menjelang laga Piala AFF 2026 Timnas Singapura vs Indonesia hari ini.

Dia meminta masyarakat tetap berdiri di belakang pelatih John Herdman dan Timnas Indonesia apa pun hasil yang diraih dalam pertandingan penentuan nanti.

Timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati melawan Singapura di Jalan Besar Stadium, Kamis (7/8/2026) malam.

Kemenangan wajib didapatkan Indonesia untuk bisa meraih tiket semifinal Piala AFF 2026.

"Ya, partai hidup mati yang saya rasa Coach John akan hadapi dengan para pemain. Saya sebagai Ketua PSSI mendukung penuh Coach John dan para pemain," ujar Erick Thohir di Bali.

Erick menilai pertandingan tersebut memang menjadi ujian besar bagi Herdman.

Namun, ia menekankan tantangan itu merupakan bagian dari proses pembentukan karakter tim yang dipersiapkan untuk menghadapi berbagai target di masa depan.

"Ini bagian dari pembangunan karakter tim untuk persiapan masa depan tim nasional," katanya.