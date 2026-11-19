jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung bakal melakoni laga spesial Kamis (19/11) malam ini.

Si Maung Bandung menjamu wakil Myanmar Shan United dalam lanjutan penyisihan Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Inilah laga pertama kembalinya Persib ke GBLA setelah stadion (lapangan) diperbaiki.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengungkapkan bahwa timnya telah memaksimalkan jeda waktu persiapan yang tersedia seusai jeda internasional.

Sesi latihan tidak hanya diarahkan secara spesifik untuk meredam kekuatan lawan, tetapi juga dimaksimalkan guna membenahi aspek internal permainan tim, termasuk untuk menghadapi Bali United FC di pekan ke-10 BRI Super League 2026/27.

"Kami memiliki waktu beberapa hari latihan yang tersedia, jadi, kami memanfaatkannya untuk persiapan, tidak hanya untuk pertandingan, tetapi kami juga menggunakannya untuk mempersiapkan beberapa hal di dalam tim," ujar Igor Tolic.

Modal kepercayaan diri Pangeran Biru tengah melambung menyusul hasil manis pada partai pembuka Shopee Cup kontra wakil Thailand, Port FC.

Kendati demikian, Tolic tetap mengingatkan anak asuhnya agar waspada terhadap kualitas permainan yang dimiliki Shan United.