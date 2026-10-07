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Laga Terakhir Bersama Argentina, Messi Cetak 1 Gol & 2 Assist

Laga Terakhir Bersama Argentina, Messi Cetak 1 Gol & 2 Assist
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Lionel Messi merayakan gol ketiga pada pertandingan persahabatan internasional antara Argentina dan Benin di Stadion Mas Monumental, Buenos Aires, pada 6 Oktober 2026. Foto: AFP/ Luis Robayo.

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang sepak bola dunia Lionel Messi mencetak satu gol dan dua assist pada laga terakhirnya bersama Tim Nasional Argentina, Rabu pagi WIB.

Pada pertandingan persahabatan FIFA yang digelar di Stadion Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina, Lionel Messi yang tampil penuh membawa Argentina menang 3-0 atas Benin.

Kapten sekaligus gelandang serang Timnas Argentina itu mencetak gol melalui tendangan penalti pada babak kedua.

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Messi yang menangis saat lagu kebangsaan Argentina dikumandangkan sebelum laga, memimpin serangan timnya dari menit pertama.

Pesepak bola berusia 39 tahun itu seperti tidak ingin menuntaskan kariernya di timnas dengan kekalahan.

Namun, babak pertama berakhir dengan hasil tanpa gol meski beberapa peluang tercipta untuk kedua kesebelasan.

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Setelah jeda, Messi menjadi aktor yang membuka kebuntuan Argentina. Sepakan sudutnya pada menit ke-48 dikonversi menjadi gol oleh bek Nicolas Otamendi.

Messi yang kian bersemangat kembali membuat assist pada menit ke-61. Kali ini, giliran pemain belia 22 tahun Nico Paz yang mendapatkan mencatatkan namanya ke papan skor berkat umpan Messi.

Laga terakhir bersama Timnas Argentina, Lionel Messi mencetak satu gol dan dua assist.

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