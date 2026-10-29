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Laga Timnas Indonesia Vs Yordania Masih Abu-Abu, PSSI Kelabakan

Laga Timnas Indonesia Vs Yordania Masih Abu-Abu, PSSI Kelabakan
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Timnas Indonesia. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Uji coba Timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2026 masih dibayangi ketidakpastian.

PSSI masih mencari lawan alternatif setelah rencana menghadapi Yordania belum mendapat kepastian akibat situasi keamanan di Timur Tengah.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui mencari negara pengganti bukan perkara mudah. Sejumlah tim nasional sudah lebih dahulu mengunci agenda pertandingan untuk periode FIFA Matchday November mendatang.

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Kondisi tersebut membuat PSSI harus bergerak cepat agar Timnas Indonesia tetap mendapatkan lawan uji coba yang sesuai dengan kebutuhan persiapan menuju Piala Asia 2027.

"Belum. Justru itu yang harus segera kami cari karena situasinya saat ini tidak mudah dan cukup kompleks," kata Erick Thohir.

"Banyak tim nasional lain yang sudah memiliki komitmen jadwal pertandingan. Karena itu, kami harus segera mencari alternatif," ujarnya.

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Di tengah situasi tersebut, kepastian duel melawan Yordania juga masih menggantung.

Sebelumnya, PSSI telah menjalin komunikasi dengan federasi sepak bola Yordania untuk menggelar pertandingan tandang.

Pertandingan FIFA matchday Timnas Indonesia melawan Yordania masih belum dipastikan karena situasi di Timur Tengah.

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