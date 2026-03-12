Laga Tunda Panas! Persib Bandung Berpeluang Jauhkan Diri dari Kejaran Rival

jpnn.com - Persib Bandung membawa ambisi besar saat bertandang ke markas Borneo FC Samarinda pada laga tunda pekan ke-21 BRI Super League musim 2025/26.

Pertandingan Borneo FC vs Persib dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3/2026).

Bagi Maung Bandung, duel ini memiliki arti penting dalam persaingan menuju gelar juara.

Tambahan tiga poin akan membuat posisi tim makin kokoh di papan atas klasemen.

Gelandang Persib Eliano Reijnders menyadari bahwa laga di kandang Pesut Etam tidak akan berjalan mudah.

Bermain di Samarinda selalu menjadi tantangan tersendiri bagi tim tamu.

Meski demikian, pemain berdarah Belanda itu memastikan seluruh skuad Persib datang dengan fokus penuh untuk membawa pulang kemenangan dari Kalimantan.

"Pertandingan di sana pasti tidak mudah. Kami tahu Borneo FC adalah tim yang kuat."