Laga Tunda Pekan ke-4 Super League Bukan Cuma Persib Vs Borneo FC

jpnn.com - PAREPARE - Bukan cuma Persib Bandung dan Borneo FC yang tetap sibuk, meski Super League secara resmi sedang libur.

Kompetisi kasta tertinggi antarklub di Indonesia ini sejatinya sedang rehat lantaran agenda SEA Games 2025.

Namun, dua pertandingan tunda pekan ke-4 hadir akhir pekan ini.

Dua pertandingan besar, satu di Bandung, satu lagi di Parepare.

Jadwal Tunda Pekan ke-4 Super League

ileague

Di Bandung, tuan rumah Persib Bandung menjamu Borneo FC, sementara PSM Makassar menghadapi Persebaya Surabaya

Karteker Pelatih Persebaya Surabaya Uston Nawawi menyebutkan timnya terus mematangkan persiapan.

Laga versus PSM Makassar akan menjadi ujian berat bagi Persebaya untuk mengakhiri paceklik kemenangan.