menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Laga Tunda Pekan ke-4 Super League Bukan Cuma Persib Vs Borneo FC

Laga Tunda Pekan ke-4 Super League Bukan Cuma Persib Vs Borneo FC

Laga Tunda Pekan ke-4 Super League Bukan Cuma Persib Vs Borneo FC
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira (10). Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PAREPARE - Bukan cuma Persib Bandung dan Borneo FC yang tetap sibuk, meski Super League secara resmi sedang libur.

Kompetisi kasta tertinggi antarklub di Indonesia ini sejatinya sedang rehat lantaran agenda SEA Games 2025.

Namun, dua pertandingan tunda pekan ke-4 hadir akhir pekan ini.

Baca Juga:

Dua pertandingan besar, satu di Bandung, satu lagi di Parepare.

Jadwal Tunda Pekan ke-4 Super League
Laga Tunda Pekan ke-4 Super League Bukan Cuma Persib Vs Borneo FCileague

Di Bandung, tuan rumah Persib Bandung menjamu Borneo FC, sementara PSM Makassar menghadapi Persebaya Surabaya

Baca Juga:

Karteker Pelatih Persebaya Surabaya Uston Nawawi menyebutkan timnya terus mematangkan persiapan.

Laga versus PSM Makassar akan menjadi ujian berat bagi Persebaya untuk mengakhiri paceklik kemenangan.

Dua big match, pertandingan tunda pekan ke-4 Super League hadir akhir pekan ini, bukan cuma Persib vs Borneo FC.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI