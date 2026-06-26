Lagi, Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal Saat Latsarmil di Yon Parako 465

jpnn.com, JAKARTA - Seorang calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Muhammad Rifki Renaldi, dinyatakan meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) di Satdik Yon Parako 465 Jakarta, Jumat (26/6).

Kabiro Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan Rifki meninggal saat ikut Latsarmil di Satuan Pendidikan (Satdik) Yon Parako 465 Jakarta.

Mulanya, kata dia, Rifki pada 25 Juni sempat mengeluh sesak napas dan tim medis satuan memberikan penanganan awal.

"Setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik, yang bersangkutan sempat kembali mengikuti aktivitas,” ucap Rico saat dikonfirmasi, Jumat.

Namun, kondisi kesehatan Rifki pada sore hari pada 25 Juni menurun, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr. Esnawan Antariksa mendapatkan penanganan medis.

Berbagai upaya dan tindakan sudah dilakukan untuk menyelamatkan Rifki. Namun, pada 26 Juni pukul 00.28 WIB, tim dokter menyatakan bahwa korban meninggal dunia.

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Rico mengatakan Rifki sebelum mengikuti telah melewati tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Termasuk, pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan,” ujar dia.