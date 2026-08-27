Lagi Cari Inspirasi Interior? Ada Design & Object di IDD PIK2 sampai 30 Agustus

jpnn.com - Indonesia Design District (IDD) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menghadirkan Design & Object, pameran yang mempertemukan berbagai produk furniture, lighting, tableware hingga benda dekoratif dalam satu ruang.

Berlangsung di Townhall IDD PIK2 pada 21-30 Agustus 2026, ekshibisi tersebut terbuka untuk masyarakat umum.

Design & Object membawa pendekatan yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pameran ini berangkat dari gagasan bahwa desain tidak harus selalu hadir dalam bentuk bangunan monumental atau interior berskala besar.

Desain juga bisa ditemukan dari kursi yang digunakan setiap hari, cangkir untuk menikmati kopi pada pagi hari, lampu di sudut ruangan, hingga aksesori kecil yang membuat rumah terasa lebih personal.

Oleh karena itu, tema yang diangkat dalam pameran tersebut ialah “Design meets everyday living.”

Berbagai produk yang dipamerkan tidak hanya dipilih karena bentuknya menarik. Aspek fungsi, karakter, materialitas serta cerita yang dibawa masing-masing benda juga menjadi bagian dari kurasi Design & Object.

Pengunjung pun bisa mendapatkan gambaran mengenai bagaimana satu objek dapat mengubah pengalaman berada di sebuah ruang.

Sebuah kursi tidak hanya menjadi tempat duduk, misalnya. Material, proporsi serta bentuknya ikut memengaruhi kenyamanan dan karakter interior. Hal serupa berlaku pada pencahayaan maupun tableware yang kerap menjadi detail penting dalam sebuah rumah.