Lagi Cari Tempat Makan Murah di Palembang? Ada Promo di Batiqa Hotel
jpnn.com - BINGUNG mau menghabiskan waktu di mana akhir pekan ini? Kalau kamu mencari tempat nongkrong yang tidak cuma cozy, tetapi juga ramah di kantong, Batiqa Hotel Palembang punya jawabannya.
Memasuki pertengahan April, hotel ini kembali memanjakan lidah warga Palembang dengan promo makan sepuasnya alias All You Can Eat.
Menariknya, kamu tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk bisa menikmati hidangan kelas hotel berbintang.
Bagi penyuka kuliner lokal, Sabtu malam adalah waktu yang tepat untuk mampir. Dengan tajuk Warung Pojok Nusantara, kamu bisa menikmati aneka khas Indonesia yang autentik.
Cukup Rp 75.000 nett per orang. Dengan harga tersebut, kamu sudah bisa makan sepuasnya dari pukul 19.00 hingga 21.00 WIB.
Cocok banget buat jadi lokasi bonding bareng teman kantor setelah lelah bekerja seminggu penuh.
Nah buat kamu yang ingin suasananya lebih seru di malam Minggu, ada BBQ Party, hanya dengan Rp 80.000 nett per orang, aneka hidangan bakar (grill) yang lezat siap menemani momen santai kamu.
Sambil menikmati semilir angin malam di area outdoor Playground Cafe yang Instagenic, momen akhir pekan dijamin bakal terasa lebih istimewa.
