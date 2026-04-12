Lagi Gacor! Bali United Siap Buat Persib Bandung Panik

jpnn.com - Bali United datang ke markas Persib Bandung dengan membawa kepercayaan diri tinggi.

Pertandingan pekan ke-27 BRI Super League itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4/2026) malam.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- terbang ke Kota Kembang bermodalkan hasil manis.

Kemenangan telak 6-1 atas PSBS Biak pada laga sebelumnya menjadi suntikan moral yang signifikan bagi Irfan Jaya dan kawan-kawan.

Pelatih Bali United Johnny Jansen memastikan timnya berada dalam kondisi optimal jelang pertandingan kontra Persib.

Entrenador asal Belanda itu menyebut seluruh persiapan berjalan sesuai rencana tanpa hambatan berarti.

"Sejauh ini semua berjalan lancar. Hasil besar di pertandingan sebelumnya tentu memberi tambahan kepercayaan diri untuk menghadapi laga ini, dan kami berharap bisa meraih hasil maksimal," jelasnya.

Menghadapi Persib yang kini memimpin klasemen sementara, Bali United justru tidak merasa tertekan.