Lagi, Howel & Co Raih Top Brand Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - Howel & Co kembali meraih Top Brand Award 2026 untuk subkategori Penyedia Hampers/Hadiah.

Penghargaan tersebut menjadi raihan kelima berturut-turut bagi merek hadiah dan suvenir premium asal Indonesia itu sejak 2022.

Di tengah pencapaian tersebut, Howel & Co menyoroti pentingnya memilih hadiah korporat yang tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga memiliki nilai guna bagi penerimanya.

Direktur Howel & Co Wilson Gunawan mengatakan pemilihan hadiah sebaiknya dimulai dari siapa penerimanya dan bagaimana produk tersebut akan digunakan.

“Hadiah yang baik memberikan nilai bagi kedua pihak,” ujar Wilson dalam keterangannya, Selasa (15/9).

Menurut dia, hadiah yang sesuai dengan kebutuhan atau rutinitas penerima berpotensi digunakan dalam jangka panjang.

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Dengan demikian, nilai hadiah tidak berhenti pada saat produk diserahkan dalam sebuah acara.

Howel & Co juga menilai kemasan tetap memiliki peran penting dalam membangun kesan pertama.