Lagi, Polisi Tangkap Pelaku Penembakan Hansip di Cakung

Kedua tersangka R (kiri) dan PAM pelaku pencurian sepeda bermotor yang menembak seorang petugas Pertahanan Sipil (Hansip) ditangkap oleh Polda Metro Jaya, Minggu (9/11/2025). ANTARA/HO-Ditreskrimum Polda Metro Jaya

jpnn.com - JAKARTA - Polda Metro Jaya kembali menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menembak petugas pertahanan sipil (hansip) hingga korban tewas di Cakung Barat, Jakarta Timur. Pelaku yang ditangkap berinisial PS. Sebelumnya, polisi juga menangkap seorang pelaku berinisial R.

"Dalam kurun waktu 24 jam dua orang pelaku penembakan di Cakung dibekuk," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (10/11).

Budi menjelaskan PS diamankan di Jalan SMA 64 Nomor 15 RT 01/ RW 03, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, oleh Subdit Resmob dan Polres Metro Jaktim.

"Diamankan senjata api (senpi) , kunci T, sepeda motor dan pakaian yang digunakan saat kejadian," katanya.

Budi menambahkan saat ini kedua pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap pelaku pencurian sepeda bermotor lainnya berinisial R yang akan kabur ke Lampung.

Pelaku ditangkap saat menyeberang di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan.

Peristiwa penembakan terjadi sekitar pukul 03.30 WIB di Kampung Baru, Jalan Pelajar RT 07/RW 09, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (Jaktim).

