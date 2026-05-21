Lagi Tertidur Lelap, Pria di Tomang Jakbar Dibacok

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pria terkapar seusai dibacok di kawasan Jalan Tomang Utara I, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Rabu (20/5) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Peristiwa tersebut viral di media sosial seusai sebuah unggahan video menunjukkan korban yang terkapar dengan bersimbah darah.

Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan membenarkan adanya kejadian tersebut.

Pihaknya menegaskan bahwa insiden itu bukan merupakan aksi pembegalan sebagaimana yang sempat ramai diperbincangkan.

“Benar ada kejadian pembacokan, namun bukan pembegalan. Itu masalah pribadi, diduga masalah asmara. Di mana terduga pelaku ini adalah suami dari rekan kerja korban,” ujar Alex, Kamis.

Awalnya, kata Alex, korban tengah tertidur, lalu pelaku bersama rekannya menghampiri korban, kemudian melakukan pembacokan.

"Kronologi pembacokannya, awalnya dia (korban) juga kaget. Dia istirahat, tiba-tiba datang dua orang yang langsung melakukan penganiayaan kepada dia. Habis itu meninggalkan barang bukti, ada celurit yang ditinggalkan. Sama sweater kalau enggak salah," tuturnya.

Hingga kini, kata Alex, korban masih dalam perawatan intensif lantaran sejumlah luka bacok pada tangan dan kepalanya.