Lagi Tidur Pulas, Begal Kaget Didatangi Polisi
jpnn.com, JAKARTA - Polisi menangkap begal sepeda motor di Jalan Pulogadung II, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur (Jaktim).
Pelaku pria berinisial RI (29) beraksi dengan modus mengancam korban menggunakan senjata jenis airsoft gun.
"Pelaku diamankan oleh tiga anggota buser Polsek Cakung. Saat diamankan yang bersangkutan sedang tidur di dalam rumah kontrakannya," kata Kapolsek Cakung Kompol Andre Try Putra saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Terduga pelaku ditangkap pada Rabu (26/8) sekitar pukul 08.30 WIB di sebuah rumah kontrakan di kawasan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Pelaku selanjutnya ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Penangkapan tersebut dilakukan beberapa jam setelah aksi dugaan perampasan sepeda motor terjadi di Jalan Pulogadung II pada Rabu sekitar pukul 01.15 WIB.
Andre menjelaskan korban sedang berhenti di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam. Korban saat itu hendak menghubungi tempat penjualan ayam di kawasan Pulogadung.
"Pelaku menggunakan senjata airsoft gun yang berada di dalam tas sambil berkata 'Serahin kunci dan sepeda motor kamu' gitu," ujar Andre.
Polisi menangkap begal motor. Modus pelaku mengancam korban menggunakan senjata jenis airsoft gun.
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