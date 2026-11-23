Lagi Tren Kirim Pesan Lewat Transfer Rp1, Gratis Admin Pakai Aplikasi ShopeePay
jpnn.com, JAKARTA - Transfer uang via aplikasi belanja online biasanya identik dengan patungan makan atau mengirim uang ke keluarga.
Tetapi, siapa sangka, nominal sekecil Rp1 juga bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan personal kepada orang terdekat.
Lewat aplikasi ShopeePay, pengguna bisa melakukan transfer dengan nominal di bawah Rp10.000, termasuk Rp1, tanpa biaya admin.
Fenomena ini turut dibagikan oleh sejumlah pengguna di media sosial.
Salah satunya menunjukkan bagaimana transfer Rp1 bisa digunakan untuk menyampaikan pesan personal kepada orang terdekat atau pasangan.
Unggahan tersebut mengundang beragam komentar. Ada yang terkejut melihat nominal transfer Rp1, sementara yang lain menyoroti bahwa transaksi tersebut tidak dikenakan biaya admin.
@nurulmedyaa: “konsisten yaa serupiah, ga kena admin itu kak? wkwkw”
@itsacepe: “minimal 10rb ini Rp1 WKWOWKWOWK goks”
@dodd_vit: “salfok sm nominal ???? itu Rp1 beneran kak?”
@renitaaaaa_ep: “SAMA! Cowo gw juga pernah gitu ????????????”
Sementara itu, pengguna lain juga membagikan pengalaman mengirim transfer receh sebagai pengingat kepada teman.
Transfer uang via aplikasi belanja online biasanya identik dengan patungan makan atau mengirim uang ke keluarga.
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