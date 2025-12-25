Lagu Bernadya Bikin Film Suka Duka Tawa Makin Larut

jpnn.com, JAKARTA - Lagu Masa Sepi milik Bernadya menjadi salah satu soundtrack dalam film Suka Duka Tawa.

Masa Sepi bahkan diputar ketika salah satu adegan yang intim dan personal.

“Aku benar-benar enggak nyangka lagu aku ditempatkan di momen itu. Sedih, tetapi juga hangat. Keseluruhan filmnya bikin aku nangis haru dan itu jarang banget terjadi ke aku,” ungkap Bernadya.

Baca Juga: Mentertawakan Luka yang Belum Selesai Lewat Suka Duka Tawa

Pemilik album Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan itu turut hadir saat pemutaran spesial film Suka Duka Tawa.

Bernadya berharap lagu Masa Sepi makin membuat penonton suka dengan film garapan sutradara Aco Tenriyagelli.

"Semoga lagu aku dan lagu-lagu lainnya bisa bikin penonton makin larut ke dalam ceritanya," tambah Bernadya.

Baca Juga: Suka Duka Tawa Menutup JAFF 2025

Selian Masa Sepi dari Bernadya, lagu lain yang menjadi soundtrack film Suka Duka Tawa yaitu Bunga Maaf - The Lantis, Karena Ku Tahu Engkau Begitu - Andre Hehanusa,

Timur - The Adams, Kampiun - Rimba & Bilal Indrajaya.

Disutradarai oleh Aco Tenriyagelli yang telah banyak mendapat pengakuan sebagai sutradara film pendek dan video musik, Suka Duka Tawa diproduseri Tersi Eva Ranti dan Ajish Dibyo.