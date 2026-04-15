Lagu 'Erika' OSD HMT ITB Tuai Sorotan, Liriknya Dinilai Melecehkan Perempuan

jpnn.com, BANDUNG - Setelah ramai kasus pelecehan seksual verbal oleh 16 mahasiswa Universitas Indonesia (UI), kini beredar video rekaman orkes musik dengan lirik pelecehan terhadap perempuan, di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB).

Belakangan diketahui, bahwa video penampilan Orkes Semi Dangdut (OSD) itu dari Himpunan Mahasiswa Tambang (HMT ITB).

Lagu berjudul 'Erika' yang dibawakan dalam acara mahasiswa tersebut menjadi perbincangan di media sosial setelah diunggah akun X @iPoopBased pada Senin (13/4/2026).

Dalam video yang beredar, terlihat suasana meriah dengan mahasiswa memenuhi area panggung. Baik laki-laki maupun perempuan tampak ikut berjoget mengikuti irama musik dangdut yang dibawakan.

Namun, perhatian publik justru tertuju pada lirik lagu yang dinilai tidak pantas. Salah satu bagian lirik yang ramai dikritik mengandung kalimat bernuansa vulgar dan dianggap mengobjektifikasi perempuan.

Unggahan tersebut pun langsung memicu reaksi keras dari warganet. Banyak yang menilai konten tersebut tidak mencerminkan etika di lingkungan akademik, terlebih berasal dari mahasiswa kampus ternama seperti Institut Teknologi Bandung.

Akun pengunggah juga turut menyampaikan kritik pedas terhadap isi lagu tersebut, yang kemudian memancing diskusi luas di media sosial.

Hingga kini, video tersebut masih menjadi perbincangan hangat.