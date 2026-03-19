menu
JPNN.comJPNN.com
Lahan Ditanami Pohon Ganja, Siapa Pemiliknya?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polisi menyita tanaman yang diduga ganja di area pegunungan Blok Wareng, Desa Cigadog, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (18/3/2026). (ANTARA/HO-Polres Garut)

jpnn.com, GARUT - Polisi melakukan pendalaman terkait temuan lahan tanaman ganja di area pegunungan Blok Wareng, Desa Cigadog, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Satresnarkoba Polres Garut masih mencari tahu siapa yang menanamnya.

"Untuk pelaku pemilik lahan dan penanam masih dalam tahap penyelidikan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Garut," kata Kepala Satnarkoba Polres Garut AKP Usep Sudirman, Kamis.

Baca Juga:

Ia menuturkan pihaknya mendapatkan laporan adanya dugaan tanaman ganja, kemudian dilakukan pengecekan pada Rabu (18/3) yang ternyata ada 11 batang tanaman diduga ganja.

Petugas, kata dia, saat tiba di lokasi langsung melakukan pengecekan terhadap tanaman dan kondisi lingkungan sekitar.

Tanaman itu sudah cukup lama tumbuh dengan ketinggian sekitar 1 sampai 2 meter dengan usia tanam diperkirakan tiga hingga empat bulan.

Baca Juga:

"Seluruh barang bukti berupa tanaman yang diduga ganja tersebut telah diamankan ke Mapolres Garut untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut," katanya.

Ia menyampaikan jajaran Satnarkoba Polres Garut selama ini terus gencar melakukan operasi pemberantasan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya (narkoba) di wilayah Kabupaten Garut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

