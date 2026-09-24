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Lahan Makam di Jakarta Kian Terbatas, Komisi D DPRD DKI Usulkan Ini

Lahan Makam di Jakarta Kian Terbatas, Komisi D DPRD DKI Usulkan Ini
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Ketua Komisi D DPRD DKI Yuke Yurike. Foto: Dokumentasi DPRD DKI

jpnn.com, JAKARTA - Keterbatasan lahan pemakaman di Jakarta mulai menjadi perhatian serius DPRD DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta didorong kembali mengalokasikan anggaran pembelian lahan makam dalam APBD 2027.

Ketua Komisi D DPRD DKI Yuke Yurike mengungkapkan pembelian lahan makam baru belum dapat terealisasi melalui APBD Perubahan 2026 lantaran terkendala waktu pengadaan yang relatif singkat.

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“Untuk pembelian lahan baru belum ada. Makam tidak jadi dianggarkan,” ungkap Yuke dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Kamis (24/9).

Menurut Yuke, pengadaan lahan membutuhkan proses panjang, mulai dari kajian hingga penetapan lokasi (Penlok).

Karena itu, kebutuhan lahan makam harus disiapkan sejak awal dalam perencanaan anggaran 2027.

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“Kami mengusulkan ada pembelian lahan pada 2027,” kata dia.

Lahan yang berada di sekitar tempat pemakaman umum (TPU) existing, lanjut Yuke, perlu menjadi prioritas.

Ini usulan Ketua Komisi D DPRD DKI Yuke Yurike ke Pemprov menyikapi persoalan lahan makam di Jakarta yang kian terbatas

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