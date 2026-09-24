Lahan Makam di Jakarta Kian Terbatas, Komisi D DPRD DKI Usulkan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Keterbatasan lahan pemakaman di Jakarta mulai menjadi perhatian serius DPRD DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta didorong kembali mengalokasikan anggaran pembelian lahan makam dalam APBD 2027.

Ketua Komisi D DPRD DKI Yuke Yurike mengungkapkan pembelian lahan makam baru belum dapat terealisasi melalui APBD Perubahan 2026 lantaran terkendala waktu pengadaan yang relatif singkat.

“Untuk pembelian lahan baru belum ada. Makam tidak jadi dianggarkan,” ungkap Yuke dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Kamis (24/9).

Menurut Yuke, pengadaan lahan membutuhkan proses panjang, mulai dari kajian hingga penetapan lokasi (Penlok).

Karena itu, kebutuhan lahan makam harus disiapkan sejak awal dalam perencanaan anggaran 2027.

“Kami mengusulkan ada pembelian lahan pada 2027,” kata dia.

Lahan yang berada di sekitar tempat pemakaman umum (TPU) existing, lanjut Yuke, perlu menjadi prioritas.