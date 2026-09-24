Lahan Makam di Jakarta Kian Terbatas, Komisi D DPRD DKI Usulkan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Keterbatasan lahan pemakaman di Jakarta mulai menjadi perhatian serius DPRD DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta didorong kembali mengalokasikan anggaran pembelian lahan makam dalam APBD 2027.
Ketua Komisi D DPRD DKI Yuke Yurike mengungkapkan pembelian lahan makam baru belum dapat terealisasi melalui APBD Perubahan 2026 lantaran terkendala waktu pengadaan yang relatif singkat.
“Untuk pembelian lahan baru belum ada. Makam tidak jadi dianggarkan,” ungkap Yuke dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Kamis (24/9).
Menurut Yuke, pengadaan lahan membutuhkan proses panjang, mulai dari kajian hingga penetapan lokasi (Penlok).
Karena itu, kebutuhan lahan makam harus disiapkan sejak awal dalam perencanaan anggaran 2027.
“Kami mengusulkan ada pembelian lahan pada 2027,” kata dia.
Lahan yang berada di sekitar tempat pemakaman umum (TPU) existing, lanjut Yuke, perlu menjadi prioritas.
Ini usulan Ketua Komisi D DPRD DKI Yuke Yurike ke Pemprov menyikapi persoalan lahan makam di Jakarta yang kian terbatas
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tinjau Lokasi Kewajiban Fasos Fasum di Jakarta Pusat, Pansus DPRD DKI Soroti Hal Ini
- Kebakaran Terus Berulang, Ketua DPRD DKI Dorong Pengawasan Keselamatan Gedung Diperketat
- DPRD DKI Dorong Fungsi Edukasi dan Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki Diperkuat
- DPRD DKI Minta Pemprov Jakarta Siaga Hadapi Dampak Cuaca Panas Ekstrem
- Bapemperda DPRD DKI Perkuat Substansi Ranperda KLA Demi Menjaga Hak Anak Jakarta
- Jakarta Sering Kebakaran, Ketua DPRD DKI Minta Gedung Pasang Pendeteksi Dini