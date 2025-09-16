Lahir di Jakarta, ADIHGI Wadah Baru untuk Dosen Hukum dan Kriminologi Se-Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Demi membangun silaturahmi antarpengajar, para dosen dan praktisi, mereka mendirikan Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) di Jakarta. Ketua Umum ADIHGI, Edi Hasibuan, mengumumkan mantan Kapolri Jenderal (purn) Chairudin Ismail dan Prof Topane Gayus Lumbun sebagai Dewan Kehormatan.

Sebagai pembina, asosiasi ini melibatkan sejumlah nama terkemuka seperti Irjen (purn) Prof Bambang Karsono (Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta), Irjen (purn) Ronny F. Sompi, kriminolog ternama Prof Adrianus Meliala serta para profesor dan perwira tinggi lainnya. Sementara dewan penasihat diisi oleh Komjen Pol. (P) Anang Iskandar, Prof R. Lina Sinaulan, dan Prof. Hamidah Abdurahman.

"Kita harapkan wadah para dosen hukum ini akan menjadikannya sebagai pusat kajian-kajian hukum," kata Bambang Karsono dalam sambutannya di Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta, Selasa (16/9).

Mantan Kapolri Chairudin Ismail juga menyambut positif pendirian asosiasi ini. "Pendirian wadah ini sangat bagus untuk sarana komunikasi para dosen hukum," ujarnya.

Menurut Edi Hasibuan, ADIHGI ke depan akan membentuk koordinator wilayah di seluruh provinsi di Indonesia. Acara pelantikan yang dihadiri oleh Sekjen Arpan Ihksan Lubis dan sejumlah pengurus ini juga dibarengi dengan Seminar Nasional bertema "Restorative Justice: Konsep dan Implementasi", yang digagas Program Magister dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta.

Tampil sebagai pembicara antara lain Gayus Lumbun, Adrianus Meliala, Ronny Sompi, Hamidah Abdurahman, dan Laksanto Utomo. (tan/jpnn)